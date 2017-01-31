Гаджиев: напоследок Евсеев сказал только одно слово

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвёл итог работы своего помощника Вадима Евсеева, который перешёл на должность главного тренера в «Текстильщик».
«Нам очень жаль, что он ушёл. Вадим Евсеев – прекрасный помощник, как и Андрей Каряка. У меня все помощники отличные, но эти двое были с самого начала работы в «Амкаре». Каряка и Евсеев выполнили очень качественно огромный объём работы. У нас были сложные периоды, но они со всем справились. Вадим Евсеев получил много опыта в «Амкаре», который поможет стать ему большим и классным тренером. Я желаю ему только удачи и успехов в предстоящей работе. Он великолепный специалист, и хочется, чтобы у него всё получилось в его тренерской карьере.
На данный момент у меня нет понимания, кто придёт на смену Евсееву. Надо найти кого-то, но пока не понятно, кого. Было несколько кандидатур, но окончательного решения нет. Что мне сказал Евсеев напоследок? Одно слово только — «спасибо», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.