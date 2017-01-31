«Спартак» вырвал победу в контрольном матче с «Копенгагеном»

«Спартак» победил «Копенгаген» в контрольном матче. Встреча проходила в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счётом 2:1.
На исходе получаса игры Роман Зобнин классно сыграл между защитниками на Ивелина Попова, который смещением влево ушёл от Робина Ольсена, а затем с лицевой линии навесом попал в руку Петера Анкерсена. Луис Адриано спокойно реализовал пенальти ударом в левый угол.
В концовке первого тайма прошла атака «Копенгагена» по левому краю, последовала подача на Федерико Сантандера, которого придержал Дмитрий Комбаров. Андреас Корнелиус уверенно реализовал 11-метровый.
На 88-й минуте Денис Давыдов догнал мяч справа и прострелил во вратарскую, где неудачно ногу подставил Жорес Окоре, срезав снаряд в собственные ворота.