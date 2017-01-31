Промес: мне нравятся новички «Спартака», они сделают клуб сильнее

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему не принял участия в товарищеском матче с «Копенгагеном», а также поделился мнением о новичках команды.
«Были очень интенсивные тренировки на этом сборе. Я выкладываюсь всегда на 100 процентов, нет никаких оснований для переживаний. Полностью выполнил тренировочную программу, сейчас было принято решение меня немного поберечь. Оснований для беспокойств нет, просто нужно сделать паузу. К тому же предоставляется отличная возможность другим футболистам проявить себя. Думаю, тренеру будет интересно на них посмотреть. Всё хорошо, учитывая имевшуюся у меня травму в первом круге РФПЛ. Болельщики не так много видят нас в деле, но можете поверить мне на слово, у меня всё хорошо.
Мне нравятся новички команды, счастлив, что теперь они с нами. Они принесут здоровую конкуренцию, помогут команде стать сильнее. Только рад, что они с нами. Надеюсь, что найдём хорошие взаимосвязи на поле и у нас будет своеобразная «химия», которая поможет нам играть лучше. Уверен, что все вместе мы сможем сделать «Спартак» сильнее», – сказал Промес пресс-службе клуба.
Этой зимой «Спартак» усилился голкипером Александром Селиховым, защитником Георгием Джикия, хавбеком Александром Самедовым и форвардом Луисом Адриано.