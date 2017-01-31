Рибери получил травму и может пропустить матчи «Баварии» в ЛЧ с «Арсеналом»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил травму бедра на тренировке команды, сообщает Sport Bild.
По информации источника, на восстановление от повреждения 33-летнему французскому футболисту потребуется примерно три или четыре недели. Таким образом, Рибери может пропустить матчи своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала», которые состоятся 15 февраля и 7 марта.
В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и сделал 11 результативных передач.
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