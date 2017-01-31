Анри: никто не знает, что происходит в голове у Пайета

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал переход полузащитника Димитри Пайета из «Вест Хэм Юнайтед» в «Марсель».
«Я не знаю, почему он на самом деле захотел уйти. Мы в некотором смысле должны уважать его решение, потому что Димитри должно было беспокоить что-то жуткое важное, чтобы он решил уйти, ведь в „Вест Хэме“ у него было всё.
Если бы я был Биличем, я бы просто сделал то, что будет лучше для команды, но Пайет должен был сделать то, что было бы правильным для его дальнейшего развития. Я понимаю чувства фанатов, но никто не знает, что происходит в голове у Пайета. Я считаю, что в конце концов „Вест Хэм“ вышел победителем из этой ситуации. Тренер должен делать всё возможное, чтобы сохранить команду», — цитирует Анри Sky Sports.