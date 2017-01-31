Давыдов: сколько тренеры «Спартака» дали времени, столько и отбегал на максимуме

Форвард «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал победу над «Копенгагеном» в контрольном матче и подвёл итоги сбора. Встреча проходила в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счётом 2:1. Давыдов вошёл в игру на 77-й минуте.
«Хорошо поработали на Абу-Даби. Впереди нас ждут ещё два насыщенных сбора. Мы прибавляем. Товарищеская или официальная игра – не важно, хотим побеждать всегда. Сколько мне сегодня дали времени на поле, столько и отбегал на максимуме. Можно ли сказать, что у меня голевая передача? Не важно, как это называть. Главное, что победили «Копенгаген». Я увидел скопление наших игроков – Мельгарехо и Зуев. Простреливал на них и просто повезло, что защитник срезал мяч в свои ворота. Двигаемся дальше», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.