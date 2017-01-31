Тренер «Копенгагена»: спарринг со «Спартаком» получился идеальным

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился впечатлениями от поражения в контрольном матче со «Спартаком». Встреча проходила в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
«Получился идеальный спарринг против сильного соперника. Обидно из-за итогового счёта, но мы на равных сражались с топ-командой из России, которая выглядела посвежее нас. Игра проходила в высоком темпе, но моментов почти не было, могу припомнить по 1-2 острых ситуации у каждой из команд», — цитирует тренера сайт «Копенгагена».