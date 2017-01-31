ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ

Московский ЦСКА исключил из заявки на сезон нападающего Ласина Траоре, сообщает пресс-служба российской Премьер-Лиги.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что 26-летний ивуариец продолжит карьеру в хихонском «Спортинге», за который будет выступать на правах аренды до конца сезона.
Траоре принадлежит «Монако», а за ЦСКА он играл с начала сезона на правах аренды. За российский клуб форвард сыграл в общей сложности 21 матч и забил 6 мячей. «Спортинг» после 20 туров чемпионата Испании находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.