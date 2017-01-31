Канте: «Челси» надо думать о своей игре, а не о текущей форме «Ливерпуля»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» (31 января) в чемпионате Англии. Синие идут на первом месте в турнирной таблице и опережают занимающих четвёртую строчку красных на 10 очков.
«Это ещё один матч, и мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится соперник. «Ливерпуль» является хорошей командой, в которой собраны игроки, способные в любой момент забить гол. Они любят играть с высоким прессингом. Если мы справимся с их прессингом, у нас появятся хорошие возможности для контратак.
Сейчас мы идём на первом месте, мы полностью уверены в себе, но мы знаем, что ещё предстоит пройти долгий путь. На неделе мы проведем два очень важных матча с командами из лидирующей группы — »Ливерпулем" и «Арсеналом». Если мы хорошо сыграем с ними, мы можем на многое рассчитывать в сезоне", — цитирует Канте сайт «Челси».