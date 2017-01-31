ЦСКА: мы благодарим Траоре за голы, забитые в футболке красно-синих

ЦСКА поблагодарил форварда «Монако» Ласина Траоре, который сегодня перешёл в хихонский «Спортинг» на правах аренды до конца сезона.
«Армейский» клуб достиг договорённости с «Монако» о досрочном прекращении аренды ивуарийского нападающего Ласина Траоре. Мы благодарим Ласина за голы, забитые в футболке красно-синих, в том числе в первом в истории матче на „Арене ЦСКА“, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте ЦСКА.
Траоре забил шесть мячей в 21 официальном матче за ЦСКА.