Экс-хавбек «Спартака» Чельстрём расторг контракт с «Грассхоппером»

«Грассхоппер» расторг соглашение с полузащитником Кимом Чельстрёмом, сообщает пресс-служба клуба. После разговора 35-летнего футболиста с руководством стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
По данным шведских СМИ, Чельстрём в ближайшее время подпишет контракт с одним из клубов из родного чемпионата, в частности, сообщается о его возможном переходе в «Юргорден», за который он выступал с 2001 по 2003 год.
Чельстрём известен российским любителям футбола по выступлениям за «Спартак» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии хавбек провёл 16 матчей за «Грассхоппер», за который он выступал с 2015 года.