Габриэл Жезус: думал, что в «Манчестер Сити» мне будет труднее

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус поделился впечатлениями от матча 24-го тура АПЛ с «Суонси Сити». Встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. 19-летний Жезус оформил дубль.
«Команда сделала большую работу сегодня. „Ман Сити“ — мой первый клуб за пределами Бразилии. Я думал, что мне будет труднее, причём не только в плане футбола, но и с точки зрения культуры, погоды и города.
Благодаря клубу и моим товарищам по команде я сумел адаптироваться очень быстро. Очень рад тёплому приёму болельщиков. Я рад не только потому, что они поддерживают меня, но ещё и потому, что они поддерживают команду. Мы нуждаемся в них, фанаты играют важную роль», — сказал Жезус в эфире BBC Sport.