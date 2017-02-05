Клемент: «Ман Сити» разыграл штрафной перед победным голом не по правилам

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент поделился впечатлениями от выездного матча 24-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2). Решающий гол на 92-й минуте забил Габриэл Жезус.
«Мы разочарованы обстоятельствами, при которых „Манчестер Сити“ забил победный гол. Игрок „горожан“ ввел мяч в игру после нарушения правил не с того места, где был фол, а на 5-6 метров ближе к нашим воротам. К тому же тот игрок ударил по катящемуся мячу, что тоже запрещено. Если бы „Ман Сити“ разыграл мяч по правилам, у нас было бы дополнительное время, чтобы команда вернулась назад», — сказал Клемент в эфире Sky Sports.