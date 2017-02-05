«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер»

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович и Хуан Мата. Таким образом, «МЮ» продлил серию без поражений в АПЛ до 15 матчей, а «Лестер» проиграл в четвёртый раз подряд.
«Манчестер Юнайтед» (45 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» (21) — 16-й.