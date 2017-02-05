Хаманн: Клопп не улучшил результатов «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Баварии», «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн выразил сомнения в логичности продления контракта с главным тренером мирсисайдцев Юргеном Клоппом минувшим летом.
«Я нахожу это странным. Шестилетний контракт не обеспечивает стабильности, она приходит с качпественной работой на трансферном рынке. Клопп оказал определённое влияние и улучшил некоторых игроков, но если посмотреть на факты, то среднее количество набираемых очков почти не улучшилось по сравнению с тем, что было при Роджерсе.
С ним команда проиграла два финала, хотя могла — и должна была — выигрывать каждый из них. Но клуб продлил контракт с Клоппом, приняв это решение сердцем, а не разумом. Я надеюсь, что Клопп проведёт здесь шесть лет и „Ливерпуль“ добьётся успеха. Но если посмотреть на таблицу, 6-8 недель назад «Ливерпуль» был одним из фаворитов в борьбе за чемпионство, а теперь есть большие сомнения даже относительно попадания в зону ЛЧ», — цитирует Хаманна BBC.