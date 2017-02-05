Моуринью: «Манчестер Юнайтед» играл как обычно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча АПЛ с «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
«Я думаю, что мы играли как обычно. Мы играли хорошо, пытались выиграть и сделали это. „Лестер“ — сильная команда, с ней всегда тяжело, но мы были лучше.
Битва за зону Лиги чемпионов? Я не смотрю на других. Мы сыграли вничью с „Халлом“ и победили „Лестер“. Мы всё ещё находимся на шестой строчке, но уже приблизились к конкурентам. „МЮ“ продолжает борьбу», — цитирует Моуринью BBC.