Гол ван Перси принёс «Фенербахче» победу над «Бешикташем» в Кубке Турции

Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» на выезде встречался с «Бешикташем» в матче 1/8 финала Кубка Турции. Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в этой встрече на 72-й минуте забил голландский форвард Робин ван Перси. На 41-й минуте матча «Бешикташ» остался вдесятером после удаления защитника Душко Тошича.
Таким образом, «Бешикташ», который лидирует в чемпионате страны после 19 туров, завершил выступление в Кубке, а «Фенербахче» пробился в четвертьфинальную стадию.
Кубок Турции. 1/8 финала
«Бешикташ» — «Фенербахче» — 0:1 (0:0)
Гол: ван Перси, 72 (0:1).
Удаление: Д. Тошич, 41.