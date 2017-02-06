Невилл: Моуринью перевернул ход матча с «Лестером», поменяв позицию Мхитаряна

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился впечатлениями от матча АПЛ с «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась победой манкунианцев со счётом 3:0. Невилл высоко оценил работу главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.
«Сегодня „МЮ“ начал матч по схеме 4-4-2, которая команде не подходит. У манкунианцев просто не получалось связать полузащиту и атаку в одно целое. Но потом Моуринью перевернул ход матча с „Лестером“: он передвинул Генриха Мхитаряна на позицию „десятки“, и это всё изменило. Генрих стал лучшим игроком матча, а его гол был ключевым.
Моуринью очень профессионально облегчил „МЮ“ задачу, решившись на этот шаг. Жозе вообще очень активный тренер. Если у команды что-то не получается, он будет делать одну замену за другой или изменит игровую схему», — цитирует Невилла Sky Sports.
Посмотреть гол Мхитаряна можно здесь.