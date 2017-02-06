Помощник Шевченко: стыдно за то, что делают с Зозулей в Испании

Испанский специалист Рауль Рианчо, который является помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Бетиса» и национальной команды Романа Зозули.
«Стыдно за то, что делают с Зозулей. Он только поддерживает свою страну и её народ. Зозуля — чувствительный парень. Не нужно забывать, что в Украине идёт война, нам должна быть хорошо известна ситуация в этой стране», — приводит слова Рауля Sport.ua.
Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды Зозули из-за угроз ультрас — фанаты команды обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Теперь форвард не сможет выходить на поле, так как был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Сегодня фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию против перехода Зозули.