Аллегри: матч «Ювентуса» и «Интера» по уровню соответствовал полуфиналу ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче 23-го тура итальянской Серии А. Единственный гол на 45-й минуте забил Хуан Куадрадо.
«Это был матч очень высокого уровня, достойный полуфинала Лиги чемпионов как с точки зрения индивидуального мастерства игроков, так и в целом по уровню. Время от времени мы играли не очень организованно и соперник пытался подловить нас на контратаке. Но мы создали несколько голевых шансов и реализовали один из них.
К счастью, у „Интера“ было тяжёлое начало сезона. В противном случае они бы сражались за чемпионство», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.