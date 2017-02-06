Пиоли: в первом тайме арбитр не назначил два пенальти в ворота «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли остался недоволен работой арбитра Николы Риццоли в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу туринского клуба, единственный гол на 45-й минуте забил Хуан Куадрадо.
«Я был зол из-за пропущенного гола, поскольку мои игроки неверно заняли позиции и Куадрадо воспользовался этим. В первом тайме было два спорных момента в штрафной „Ювентуса“, когда арбитр должен был назначить пенальти. При этом дополнительный помощник арбитра находился в 23 сантиметрах от эпизода. После финального свистка из-за этих решений и из-за красной карточки Перишичу чувствовалось некоторое напряжение.
Я был защитником, поэтому точно могу сказать, что Кьеллини упустил своего игрока и сыграл против Икарди локтем. Очень жаль, что мы проиграли из-за ошибок, которые допустили не мы. Во всех важных моментах решения принимались не в нашу пользу», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.