Гальярдини: «Интер» доказал, что может бороться с лучшей командой Италии

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини прокомментировал поражение его команды в матче 23-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:1). Нерадзурри прервали серию из семи побед в турнире.
«Мы доказали, что можем бороться с лучшей командой Италии. Нам стоило быть более сосредоточенными на чужих воротах. Тем не менее у нас, в том числе у меня, были голевые моменты, которые мы не реализовали. У нас была серия из 7 побед в Серии А. Этим мы доказали, что можем вернуться в тройку лучших команд», — приводит слова Гальярдини Football Italia.