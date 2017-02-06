Икарди пнул мяч в сторону Риццоли после окончания матча «Ювентус» — «Интер»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди вновь оказался в эпицентре скандала. После окончания матча 23-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:1) Икарди с досады пнул мяч, который едва не задел главного арбитра встречи Николу Риццоли.
Отметим, что миланцы остались крайне недовольны работой Риццоли. По мнению проигравшей стороны, в первом тайме рефери не назначил два пенальти в ворота туринцев за фолы против Икарди. Кроме того, в добавленное время с поля был удалён полузащитник «Интера» Иван Перишич.
Если Риццоли отобразит инцидент с Икарди в своём рапорте, то Мауро грозит штраф или дисквалификация.