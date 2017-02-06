Мхитарян: Моуринью почувствовал, что будет лучше, если я сыграю под нападающими

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Лестер Сити» (3:0) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Мхитарян в этой встрече отметился забитым голом, открыв счёт на 42-й минуте. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью по ходу первого тайма перевёл Генриха на позицию «под нападающими», хотя манкунианцы начинали встречу по схеме 4-4-2.
«Мы готовили такой ход перед матчем. Моуринью сказал, что если наша схема с двумя нападающими не сработает, нужно будет её менять. Это именно то, что мы сделали по ходу встречи. Нельзя сказать, что это нечто новое для нас. Мы довольно легко меняли схему во многих играх ранее. Мне комфортно играть на разных позициях. В этот раз тренер почувствовал, что будет лучше, если я сыграю под нападающими», — приводит слова Мхитаряна Goal.