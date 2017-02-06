Роналду не намерен покидать «Реал» из-за болельщиков, чувствуя поддержку клуба

В намерения нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду смена клубной прописки не входит, утверждает Marca.
Согласно информации источника, футболист сборной Португалии полностью доверяет руководству «Королевского клуба», чувствуя его поддержку. Поэтому он намерен продолжить выступление за испанский гранд, несмотря на поведение некоторых болельщиков, которые время от времени его освистывают. Роналду, с которым побеседовал президент «сливочных» Флорентино Перес после матча 20-го тура с «Реалом Сосьедад» (3:0), уверен, что ещё многое может дать своей команде.
В последний раз Роналду был освистан в матче с «Реалом Сосьедад» (3:0), несмотря на то что стал автором гола и результативной передачи. Нервы игрока не выдержали, и он оскорбил болельщиков нецензурными словами.