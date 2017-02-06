Бадштубер готов сидеть на скамейке запасных и в «Шальке-04»

Защитник «Шальке-04» Хольгер Бадштубер отметил, что для него не будет шоком, если в том или ином матче он окажется на скамейке запасных. Футболист сказал это после выездной встречи 19-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» (1:1), в которой он вышел на поле в стартовом составе и был заменён по ходу игры.
«В «Шальке-04» много футболистов, и я готов сидеть на скамейке запасных», — цитирует Бадштубера Bild.
Трансферный лист Бадштубера принадлежит «Баварии», а в «Шальке-04» он задействован на правах аренды до конца текущего сезона. В гельзенкирхенский клуб он перешёл в поисках игровой практики.