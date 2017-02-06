Хазенхюттль признаёт справедливость поражения «РБ Лейпциг» и гордится командой

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль признал закономерность поражения своей команды в выездном матче 19-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией». Новичок Бундеслиги, ставший главной сенсацией сезона, пропустил в этой игре один гол.
«Боруссия» заслужила победу. Но я должен сделать больший комплимент своей команде, в составе которой произошли некоторые изменения. Болельщики хотели видеть в исполнении нашей команды соответствующую игру, и мы показали её. Вот почему я горжусь своими футболистами», — приводит слова Хазенхюттля официальный сайт Бундеслиги.
В данный момент «Лейпциг» с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 4 очка.