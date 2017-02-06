Неймар: голевая засуха — не главная моя головная боль

Нападающий «Барселоны» Неймар признался, что невысокая результативность в чемпионате Испании его особо не волнует. Главное для него – победы команды.
«Сложно мириться с тем, что не забиваешь. Тем более когда играешь в линии нападения, а там максимальные ожидания от нападающего. Да, это досадно, однако голевая засуха — не главная моя головная боль. Я концентрируюсь на победе в матче, и не важно, забиваю при этом я или кто-то из моих одноклубников. Но я стараюсь забить и избавиться от проклятия», — сказал Неймар в эфире TV3.
По итогам 21 тура Примеры Неймар сыграл в 17 матчах, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.