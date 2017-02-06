Клозе: «Боруссия» Д интересовалась мной, но я предпочёл остаться в «Лацио»

Дортмундская «Боруссия» летом 2015 года была заинтересована в услугах бывшего нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мирослава Клозе. Об этом сообщил сам Клозе, отметив, что предпочёл остаться в Риме, где на тот момент защищал цвета «Лацио».
«Я говорил с Тухелем о футболе, «Боруссия» интересовалась мной. Однако по семейным обстоятельствам я предпочёл остаться в Риме», — приводит слова Клозе Kicker.
Клозе за свою карьеру защищал цвета и таких клубов, как «Кайзерслаутерн» и бременский «Вердер».