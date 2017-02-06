Жена Тотти: Спаллетти меня простил

Илари Блази, жена нападающего «Ромы» Франческо Тотти, сообщила, что помирилась с главным тренером римской команды Лучано Спаллетти. В прошлом году супруга футболиста назвала специалиста «маленьким человеком».
«Спаллетти меня простил, конфликта больше нет», — цитирует Блази Football Italia со ссылкой на Che Tempo Che Fa.
Кроме того, Илари сообщила, что её супруг вскоре завершит карьеру.
«Слышу разговоры о том, что Тотти нужно играть до 70 лет, но пора прощаться с футболом. Ему уже 40 лет, он выхолощен», — отметила Блази.