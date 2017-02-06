Непомнящий: кроме России на Кубке конфедераций буду переживать за Камерун

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, за кого будет болеть на Кубке конфедераций, который пройдёт в России.
«Я очень рад, что сборной Камеруна удалось выиграть Кубок африканских наций. Я с нетерпением жду, чтобы посмотреть на их игру на Кубке конфедераций в России. Честно признаюсь, что за африканской сборной не следил и связи ни с кем не поддерживаю. Но это будет вторая после России команда, за которую я буду переживать.
Африканские сборные всегда играют красиво. Они хуже защищаются, но лучше атакуют. Если у Камеруна будет дисциплина, то за ним будет приятно наблюдать.
Чего ждать, если встретятся Камерун и Россия? Это должен быть интересный матч», – сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Валерий Непомнящий руководил сборной Камеруна с 1988 по 1990 год. Под руководством российского тренера Камерун на ЧМ-90 дошёл до четвертьфинала, где проиграл Англии (2:3).