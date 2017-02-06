Эрнани: в «Зените» крайне серьёзные нагрузки

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал о тренировках под руководством Мирчи Луческу и адаптации в новой команде.
«У болельщиков ещё будет шанс узнать меня получше, поскольку главное — это то, как я буду проявлять себя в официальных матчах. Никаких особых сроков в плане адаптации не ставлю, а просто стараюсь адаптироваться как можно скорее. Должен сказать, что меня очень хорошо здесь приняли, и я не вижу никаких преград на пути к быстрой адаптации к новым условиям. Сейчас стараюсь много работать на тренировках, пытаюсь понять и прочувствовать стиль игры нашей команды.
В Бразилии куда менее интенсивные тренировки. В „Зените“ рабочий процесс выстроен на самом высоком уровне, нагрузки крайне серьёзные. И я постепенно начинаю ощущать, какая серьёзная ответственность лежит на мне за каждое действие, предпринятое на футбольном поле. Я очень стараюсь, внимательно отношусь к требованиям главного тренера. Думаю, пока у меня всё получается.
Когда мы вернёмся в Петербург, я бы хотел найти себе преподавателя и заняться с ним изучением русского языка. Думаю, если я хотя бы немного выучу русский, мне будем проще общаться с моими одноклубниками как на поле, так и за его пределами. В этом вопросе постараюсь последовать примеру других зенитовских бразильцев», — сказал Эрнани в интервью клубной пресс-службе.