Кемпес: даже € 200 тыс. не заставят меня молчать о «Валенсии»

Экс-нападающий «Валенсии» и бывший посол клуба Марио Кемпес прокомментировал действия руководства «летучих мышей». Кемпеса лишили должности посла «Валенсии» вследствие того, что он в последнее время нередко критиковал руководство и игру команды.
«Если они чувствуют себя обиженными, то я спокоен, и совесть меня не мучает. В клубе есть много людей, которые также хотели бы высказаться, однако по той или иной причине этого не делают. Я уважаю их, но меня самого даже € 100 тыс. или € 200 тыс. не заставят молчать о «Валенсии», — цитирует Кемпеса Plaza Deportiva