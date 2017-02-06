Задай вопрос Александру Кержакову!

Очередным гостем редакции «Чемпионата» в ближайшие дни станет нападающий «Зенита» Александр Кержаков. 34-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233), «Зенита» (161) и сборной России (30). В нынешнем сезоне РФПЛ он отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 9 матчах.
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