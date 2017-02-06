Экс-тренер «Динамо» и «Шинника» Петрушин возглавил «Ордабасы»

Российский специалист Алексей Петрушин продолжит работу в Казахстане. 65-летний тренер возглавил «Ордабасы». Об этом сообщает пресс-служба клуба, однако детали контракта не разглашаются.
На тренерском мостике Алексей Петрушин сменил Бахтияра Байсеитова, который в январе был назначен президентом «Ордабасы».
Отметим, что Петрушин уже работал в Казахстане. Ранее специалист руководил «Спартаком» из Семея и алма-атинским «Кайратом». В России Петрушин известен по работе с тюменским «Динамо-Газовиком», тульским «Арсеналом», московским «Динамо», ярославским «Шинником», подмосковными «Химками», липецким «Металлургом» и саратовским «Соколом».