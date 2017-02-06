Отложенный матч между «Валенсией» и «Реалом» состоится 22 февраля

Стали известны дата и время начала отложенного матча 16-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом». Мадридцы участвовали в клубном чемпионате мира, в связи с чем игра с валенсийцами была перенесена.
Как сообщает Mundo Deportivo, матч состоится 22 февраля и начнётся в 20:45 мск. В ближайшее время «Реал» также узнает, когда состоится отменённый матч 21-го тура с «Сельтой».
После 21-го тура «Реал» лидирует в чемпионате, но имеет две игры в запасе. «Валенсия» же находится на 16-й строчке, в шести очках от зоны вылета.