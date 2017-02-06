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175 лет назад
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Левандовски получил награду лучшему футболисту Польши за 2016 год
6 февраля 2017, понедельник. 19:53.
Футбол
Нападающий «Баварии»
Роберт Левандовски
получил награду лучшему футболисту 2016 года в Польше. 28-летний футболист в шестой раз подряд получил награду от издания Piłka Nożna.
«Как и всегда, эта награда много значит для меня. Лучший футболист Польши за 2016 год!» — написал Левандовски в «Твиттере».
Посмотреть фото можно
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Бавария
Сборная Польши — Футбол
Роберт Левандовски
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