В РФС уверены, что adidas продолжит поддержку детско-юношеского футбола России

Заместитель председателя комитета детско-юношеского футбола РФС Андрей Созин выразил уверенность, что компания adidas продолжит поддерживать детско-юношеский футбол в России.
«Андрей Евгеньевич Власов отвечает в комитете за структуру программы подготовки ребят в возрасте 10-14 лет. Он на контакте с adidas, компания уже много сделала для развития программы, и эта поддержка продолжится. Adidas будет представлен в комитете на тех же условиях, на которых был изначально подписан контракт с РФС. Это достаточно долгая программа сотрудничества, рассчитанная не на один месяц. Взаимодействие не зависит от присутствия прямого представителя adidas в комитете», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.