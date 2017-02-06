Созин: не вижу проблемы в ситуации со школой Леонида Слуцкого в Волгограде

Заместитель председателя комитета детско-юношеского футбола Андрей Созин сообщил, что на сегодняшнем заседании комитет не обсуждал информацию о том, что в Волгограде школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого переманивает лучшие кадры из футбольного клуба «Олимпия».
«Ситуация со школой имени Слуцкого в Волгограде? Этот вопрос сегодня на заседании комитета не обсуждался. Но я в этом и не вижу проблемы. Никто никого не переманивает, просто одна школа способна предложить тренеру лучшие условия, чем другая, — это нормальная ситуация. Так же и в футболе — например, Жемалетдинов по той же причине сменил „Локомотив“ на „Рубин“, и все это поняли.
Если Слуцкий сможет создать отличные условия для тренеров, то в этом нет проблемы. В Волгограде сейчас нет бесплатных футбольных школ, потому если Леонид Викторович поможет — отлично. Всё это ради общего дела», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.