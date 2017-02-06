Тренер «Амкара»: мы владели полным преимуществом в игре с «Железничаром»

Тренер «Амкара» Арслан Халимбеков поделился впечатлениями от контрольного матча с боснийским «Железничаром» (0:0).
«Команда собралась в Белеке вчера вечером. Ребята вернулись после нескольких дней выходных в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. В лазарете команды по-прежнему находятся Сергей Баланович, Роланд Гиголаев, Станислав Прокофьев и Алихан Шаваев, однако все они уже в ближайшие дни приступят к работе в общей группе.
Игру проводили на фоне интенсивных тренировок. Мы играли двумя составами: основа отыграла первые 30 минут, а оставшееся время было предоставлено второму составу и потенциальным новичкам. Матч с первых минут проходил с полным игровым и территориальным преимуществом «Амкара», мы провели немало перспективных атак. Достаточно вспомнить выход Анене один на один с вратарём и момент у Идову. В целом от содержания игры осталось хорошее впечатление. И после того, как на поле вышел второй состав, игра проходила в том же ключе, что и в первые полчаса. Были моменты у Салугина, Шиндера, Мищенко, к сожалению, их не удалось реализовать. Несмотря на то что во втором тайме игра несколько выровнялась, ни одного момента у наших ворот создано не было», — цитирует Халимбекова сайт «Амкара».