Лепсая: «Балтика» уже ведёт переговоры с футболистами, поигравшими в РФПЛ

Президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая, который сегодня был назначен генеральным директором «Балтики», рассказал о поставленных задачах и возможном усилении состава.
«Сегодня на совете директоров я был назначен генеральным директором ФК «Балтика». Задача перед клубом, поставленная губернатором области, – сохранить прописку в ФНЛ. Все понимают, что задача тяжёлая, но мы верим в её реализацию и будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы это случилось. Работы очень много! Сегодня мы встретились практически со всеми людьми, работающими в офисе. Будут перемены. Генеральный директор, который был до меня, остаётся в структуре клуба и будет назначен заместителем. Мы идём не по революционному, а эволюционному пути. Хотим, чтобы клуб развивался. Для этого мы пока будем использовать все ресурсы, которые есть внутри клуба. Тем не менее реформы будут.
Первоочередные задачи? Укрепление состава и исправление турнирной ситуации. Состав будем укреплять за счёт привлечения новых футболистов. Уже ведутся переговоры с рядом игроков — это люди, как и из ФНЛ, так и поигравшие в РФПЛ. Уровень абсолютно разный! Изменения в тренерском штабе? На сегодняшний день главным тренером «Балтики» является господин Захаряк. Завтра я вылетаю в Сочи, где лично познакомлюсь с тренерским штабом и футболистами. Далее будут сделаны какие-то выводы из этого общения. Что касается Игоря Черевченко и Кирилла Котова, то на данный момент эти разговоры не имеют под собой никаких оснований, и в «Балтике» они не работают», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.