Фекир: не думал о своём будущем, но больше других мне нравится чемпионат Испании

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир дал понять, что не прочь перейти в один из клубов чемпионата Испании.
«Пока что я на самом деле не думал о своём будущем. Конец сезона ещё далеко, до него целых три месяца. Но я не могу отрицать, что мне нравится чемпионат Испании. Там играют в хороший футбол. Примера нравится мне больше других чемпионатов. В Англии и Германии тоже хорошие лиги, а вот Серия А нравится мне меньше всего», — сказал Фекир в интервью RTL.
В этом сезоне Лиги 1 23-летний Фекир забил четыре мяча в 18 матчах.