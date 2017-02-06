Бушманов побывал на товарищеском матче «Локомотива»

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов посетил товарищеский матч московского «Локомотива» против датского клуба «Сённерйюск» (1:0) на сборе в Турции.
«На сборах в Испании работают несколько российских команд, и молодые игроки «Локомотива», разумеется, находятся в поле нашего зрения. В первом тайме мы увидели двух из этой группы – Баринова и Галаджана. Баринов играет в сборных давно, его возможности хорошо известны. Галаджан помоложе, но уже дебютировал в «Локо».
Отрадно, что ребят наигрывают, и для нашей сборной будет здорово, если они будут иметь постоянную игровую практику», — передаёт слова Бушманова официальный сайт «железнодорожников».