Лукаку: футболистам платят за хорошую игру, я хочу только одного — хорошо играть

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку сообщил, что пересмотрел своё отношение к футболу. Бельгиец возглавляет гонку бомбардиров в АПЛ, забив 16 мячей в 23 матчах.
«Я не хочу слишком сильно забегать вперёд. Это та самая ошибка, которую я сделал в прошлом сезоне. Тогда я сосредотачивался на том, что ждёт меня в будущем, вместо того чтобы думать о настоящем. Теперь для меня всё по-другому: день за днём, матч за матчем.
Знаю, насколько хорош я могу быть, но для этого надо очень много работать над собой. И я готов это делать. Я никогда не буду прятаться от любой критики в свой адрес. Нам платят за хорошую игру, и я хочу только одного — хорошо играть», — цитирует Лукаку Sportsmole.