Чалханоглу: не общался с турецкими журналистами по поводу «Челси»

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу сообщил, что не общался с турецкой прессой о возможном переходе в «Челси». Ранее турецкое издание Fanatik опубликовало интервью с 22-летним хавбеком, в котором были такие слова: «Даст бог, следующим летом я буду игроком «Челси». Есть также целый ряд других команд, которые проявляют ко мне интерес».
«Я ничего не говорил прессе о „Челси“ и не общался с турецкими журналистами — ни о своём будущем, ни о дисквалификации», — написал Чалханоглу в своём «твиттере».
В настоящий момент футболист отбывает четырёхмесячную дисквалификацию за нарушение контракта с «Трабзонспором».