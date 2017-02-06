Перес: подписывая любого игрока, «Реал» должен думать, какой доход получит клуб

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о принципах, которыми клуб руководствуется при покупке игроков.
«Люди понимают очевидное – мы подписываем больших футболистов вроде Роналду, Зидана, Фигу. Но существует и экономическая сторона вопроса. Для нашей модели при подписании каждого игрока мы должны думать: какой доход мы получим?
В 2000 году «Реал» пережил серьёзный экономический кризис. Такой серьёзный, что речь шла о потере статуса клуба, которым владеют его члены. Но клуб не должен принадлежать одному человеку», — сказал Перес в интервью BBC.