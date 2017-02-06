Ляказетт: я бы хотел в один прекрасный день сыграть за «Барселону»

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт дал понять, что заинтересован в переходе в «Барселону». Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2019 года.
«Барселона» — это очень большой клуб. В атаке у них играют инопланетяне. Если получится перейти в «Барселону», будет здорово, хотя я не собираюсь говорить, что заменю Луиса Суареса. Но я бы хотел в один прекрасный день поиграть за них», — сказал Ляказетт в эфире Canal +.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 25-летний Ляказетт провёл 18 матчей (17 — с первых минут), в которых забил 18 голов (восемь — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил три жёлтые карточки.