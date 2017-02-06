Агент Зозули: переход Романа в третий клуб? От ФИФА будет получен отказ

Владимир Кузьменко, агент форварда «Бетиса» Романа Зозули, оценил возможность перехода игрока в третий клуб после срыва аренды в «Райо Вальекано» из-за угроз со стороны ультрас — фанаты команды обвинили 27-летнего украинца в нацистских взглядах. По международному регламенту игрок не имеет права за один сезон играть больше, чем за два клуба.
«Зарплату клубы будут платить ему пополам, как было прописано в арендном соглашении.
Переход в третий клуб? Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них по-любому будет получен отказ.
Однако ещё остаются юридические лазейки для того, чтобы найти для него третий клуб, где бы он смог играть. Поэтому адвокаты работают и пытаются сделать всё возможное. У нас ещё есть время до конца этого месяца», — цитирует агента «Сегодня».