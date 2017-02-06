Риццоли завершит международную карьеру и не будет судить матчи ЧМ-2018

Известный итальянский арбитр Никола Риццоли сообщил, что завершит международную карьеру и не будет работать на матчах чемпионата мира—2018, который пройдёт в России.
«У всего есть своё начало и свой конец. Я принял решение отказаться от пути, который ведёт к ЧМ-2018. Я думаю, что будет справедливо дать шанс другим судьям», — написал Риццоли в письме ассоциации итальянских арбитров, текст которого приводит Gazzetta dello Sport.
45-летний Риццоли был признан лучшим рефери на чемпионате мира 2014 года в Бразилии и стал лучшим судьей на Евро-2016 во Франции.