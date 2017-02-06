Лэмпард: Роналдиньо был игроком с другой планеты, он делал с мячом невозможное

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард признался, что считает экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо единственным в своем роде.
«Барселона» стала считаться одной из лучших команд в истории футбола, когда раскрылся Месси, но Роналдиньо мог делать с мячом невозможное. Я никогда не видел похожего игрока. Помню, как играл в Лиге чемпионов, и, видя что творит Роналдиньо, думал: «Вау, это игрок с другой планеты, не с той, на которой родились все мы», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».